Bei einem Zusammenstoß zweier Regionalzüge in Österreich sind acht Menschen verletzt worden.

Vier von ihnen erlitten mittelschwere, die vier anderen leichte Verletzungen, wie Verkehrsminister Hofer mitteilte. Zu dem Unfall kam es am frühen Abend rund 20 Kilometer nordwestlich von Wien. Warum die Züge kollidierten, blieb zunächst unklar.



Auch in Spanien ereignete sich ein Zugunfall. In der Nähe von Madrid wurden zwei Menschen schwer verletzt, als eine doppelstöckige S-Bahn am Bahnsteigende bei niedriger Geschwindigkeit gegen einen Prellbock prallte. 40 Menschen wurden leicht verletzt. Auch hier sind die Hintergründe noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.