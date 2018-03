Tausende Autofahrer sind ohne die vorgeschriebene Grüne Plakette in den Umweltzonen deutscher Städte unterwegs.

Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt Köln erfasste im vergangenen Jahr etwas mehr als 11.000 Verstöße, in Aachen waren es sogar 29.000 - was aber auch an der Nähe zur Grenze liegen dürfte.



Stuttgart, das zu den Kommunen mit der höchsten Luftverschmutzung gehört, registrierte mehr als 26.000 Verstöße. In Berlin waren es 65.000.



Die Kommunen weisen aber darauf hin, dass es sich in vielen Fällen um Autos handelt, die zwar für die Umweltzone geeignet seien, deren Besitzer aber keine Plakette angebracht hätten.

