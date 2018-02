Mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge werden nach Ansicht des Verkehrsforschers Kuhnimhof die Emissionsproblematik in deutschen Städten nicht lösen.

Sollten die Verbraucher verstärkt nun auf Benziner setzen, steige der CO2-Ausstoß. Das wiederum würde die Einhaltung der Klimaziele nachhaltig gefähren, sagte der Abteilungsleiter Personenverkehr des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Deutschlandfunk (Audio). Zudem weise das Urteil aus Leipzig den Kommunen den schwarzen Peter zu. Sie müssten nun ein Problem lösen, für das sie primär nicht verantwortlich seien.



Der Experte betonte, Städte und Gemeinden könnten den Leipziger Richterspruch aber zum Anstoß nehmen, den Öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. Wolle man das Auto aus den deutschen Innenstädten verbannen, müsse man seine Nutzung in den Städten erheblich erschweren. In Deutschland funktioniere das Autofahren noch zu reibungslos. Das können man beispielsweise mit einer Reduzierung des Parkraums ändern, schlug der Verkehrsforscher vor.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.