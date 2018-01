Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat härtere Strafen für Raser und Drängler gefordert.

Gefährliche Verkehrsdelikte wie Überhol-, Tempo- und Abstandsverstöße müssten härter geahndet werden, verlangten die Experten am letzten Tag ihres Treffens in Goslar. So müssten die Bußgelder erhöht und Fahrverbote rascher verhängt werden. Wichtig sei zudem eine effektivere und bundesweit einheitliche Verkehrsüberwachung an gefährlichen Abschnitten und Unfallschwerpunkten.



Der Deutsche Verkehrsgerichtstag ist eine jährlich stattfindende Konferenz von Juristen und anderen Experten für das Straßenverkehrsrecht. Seine Empfehlungen werden häufig bei der Gestaltung von Gesetzen und Vorschriften berücksichtigt.

