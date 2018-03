Im Fall der beiden Berliner Autoraser hält der Verkehrsrechtler Andreas Krämer eine Verurteilung wegen Mordes durchaus noch für möglich. Der Bundesgerichtshof habe nicht entschieden, dass solche Raserfälle nicht auch Mord sein könnten, sagte er im Deutschlandfunk. Die Richter hätten lediglich Begründungsfehler des Landgerichts Berlin bemängelt.

Es gebe weiterhin gute Gründe dafür, diesen konkreten Sachverhalt als Mord anzuklagen. Der Bundesgerichtshof hatte das bundesweit erste Mordurteil in einem Raserfall aufgehoben. Damit gaben die Richter der Revision der Männer statt, die nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang vom Landgericht Berlin zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden waren.



In dem Verfahren ging es um die Frage, ob die beiden Angeklagten den Tod eines Unbeteiligten im rechtlichen Sinn billigend in Kauf genommen haben. Nur dann hätten ihre Verurteilungen wegen Mordes Bestand gehabt. Dem Urteil zufolge hatte das Landgericht Berlin hier Fehler in seiner Urteilsbegründung.



Der Prozess muss neu aufgerollt werden. Die beiden Männer können nun auf eine wesentlich mildere Strafe hoffen. Bei einer fahrlässigen Tötung reicht der Rahmen von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft.



Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte die Entscheidung. "Die jetzt kassierten lebenslangen Haftstrafen für solch rücksichtlose Raser hätten ein unmissverständliches Signal dargestellt", teilte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Arnold Plickert mit. "Wer bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung über mehrere rote Ampeln rast, nimmt den Tod von Menschen billigend in Kauf und setzt sein Fahrzeug als gemeingefährlichen Gegenstand ein."



Der Sohn des getöteten Autofahrers und Nebenkläger im Prozess, äußerte sich enttäuscht. Er leidet noch immer am sinnlosen Tod seines Vaters und hatte auf ein Signal aus Karlsruhe gegen den "Terror" auf den Straßen gehofft.



Vor zwei Jahren hatten sich die damals 24 und 26 Jahre alten Männer nachts ein Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin mit Geschwindigkeiten bis zu 170 Kilometern pro Stunde geliefert. Dabei erfasste einer von ihnen ein anderes Auto, dessen 69-jähriger Fahrer noch am Unfallort starb.



Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.