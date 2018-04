Jugendliche sollen nach dem Willen der Verkehrsminister der Bundesländer schon mit 16 Jahren begleitet Auto fahren dürfen.

Die Minister billigten auf ihrer Frühjahrskonferenz in Nürnberg einen entsprechenden Vorschlag Niedersachsens und Schleswig-Holsteins. Dessen Staatssekretär Rohlfs sagte, nun müsse noch die Europäische Kommission davon überzeugt werden. Derzeit gilt in den meisten Ländern der EU für das begleitete Fahren ein Mindestalter von 17 Jahren.



Weitere Themen des Ministertreffens waren die Debatte um Dieselfahrzeuge und die Schadstoffbelastung in den Städten sowie Fragen der Verkehrssicherheit.

