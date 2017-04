Deutschland ist nicht nur eine Pendlerrepublik. Deutschland ist zuvorderst eine Autorepublik. Und damit muss Schluss sein. Zuerst in den Städten und dann auf dem Land.

Sowohl Individuen als auch der Staat stecken jede Menge Geld in unsere Blechbüchsen – die, wenn man ehrlich ist, den ganz überwiegenden Teil der Zeit einfach nur herumstehen. Und dabei nicht nur nutzlos sind, sondern auch noch Platz wegnehmen. Die wenige Zeit, die wir die Autos dann bewegen, reißt es auch nicht heraus. Der tägliche Stress im Stau kann sogar krank machen.

Und trotzdem hat die Politik für Autos, nicht die Politik für Pendler, seit Jahrzehnten Tradition in Deutschland: Von der Entfernungspauschale über den subventionierten Diesel-Kraftstoff bis hin zum steuerlich begünstigten Dienstwagen. Angesichts der Konsequenzen für Mensch und Umwelt ist diese Politik völliger Irrsinn.

Fragt man aber nach den Ursachen und Gründen – dann stoßen wir auf ziemlich elementare Fragen der persönlichen Lebensgestaltung. Wo und wie wir gerne leben, welcher Arbeitsplatz unseren Fähigkeiten und Neigungen entspricht, ob wir morgens beim Blick aus dem Fenster lieber eine grüne Wiese sehen oder eine lebhafte Straße in der Stadt – das alles entscheidet und gewichtet jeder Mensch oder jede Familie für sich. Im Zweifel nach Gefühl oder Geldbeutel. Und in der Summe führt das dazu, dass 60 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland pendeln, wie neue Zahlen seit einer Woche belegen.

Ausbau von Straßen führt nicht zu Entlastung

Und gerade weil die Gründe fürs Pendeln so persönlich und so allumfassend sind, fragt die Politik lieber nicht danach. Sie doktert stattdessen an den Konsequenzen herum. So wird der Ausbau von Straßen gefordert und dabei suggeriert: Wenn wir nur ausreichend viele und breite Asphaltbahnen in unsere Landschaft fräsen, werden wir dem Verkehrsaufkommen schon gerecht. Was, rückblickend betrachtet, einfach nicht stimmt. In der Vergangenheit hat der Ausbau von Straßen insgesamt zu keiner Entlastung geführt. In Zukunft sollen Gigaliner das leisten, weil sie mehr Güter transportieren. Oder selbst fahrende Autos, die den Verkehrsfluss und die Parkplatzsuche intelligenter managen als Menschen. Und mit Sicherheit ist der Verkehr von heute nicht perfekt organisiert, bestimmt könnte intelligente Technik Abhilfe schaffen. Kurzfristig.

Aber all diese Ansätze bewegen sich gedanklich im System "Auto, Straße, Parkplatz". Dabei beweisen steigende Mieten in den Städten, steigende Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr und steigende Nutzerzahlen von Car-Sharing-Diensten: Die Menschen steigen längst um. Wenn Einkommen und Lebensstil es erlauben, nehmen sie schnellstmöglich die nächste Ausfahrt. Viele Automobilhersteller geben ganz unumwunden zu, dass sie ihr Geld in Zukunft nicht mehr mit dem Produkt Auto, sondern mit Mobilitätsdienstleistungen verdienen werden. Die Industrie hat, man höre und staune, längst begriffen, dass der Individualverkehr im Auto keine Zukunft mehr hat. Den damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen nimmt sie gedanklich auch schon vorweg.

Ihre individuelle Mobilität wird man den Menschen nicht mehr austreiben. Die Flexibilität im Arbeitsmarkt ist ja sogar politisch gewollt. Die steigende Erwerbsquote unter Frauen auch, zumindest teilweise.

Wie lässt sich das individuelle "von A nach B" organisieren?

Eine vorausschauende Politik muss sich also fragen: Wie lässt sich das individuelle "von A nach B" organisieren? Und sie sollte sich dabei am Menschen orientieren: Niemand will sich morgens im Schneckentempo durch kilometerlange Staus quälen, niemand will Lärm und Abgase vor der eigenen Haustür ertragen müssen. Den meisten liegt auch unser Planet am Herzen. Wenn es nicht so verlockend praktisch und bequem wäre – vielleicht würde niemand Auto fahren. Von großen Ausnahmen abgesehen: Auf dem Land ist nicht jeder Bahnhof in Fahrrad-Reichweite.

Autofahren muss also, zunächst in Städten, vergleichsweise unpraktisch und unbequem werden. Und dafür muss die Politik positive Anreize schaffen. Mit den rund vier Milliarden Euro, die dem Staat jährlich durch die Pendlerpauschale entgehen, ließen sich mehr als 3.000 Kilometer Radschnellwege bauen. Auch im Schienenverkehr wären sie gut aufgehoben. Städte kann man sich schon heute ohne weiteres autofrei vorstellen: Wenn Straßenbahnen und Fahrräder freie Fahrt haben, werden sie auch genutzt. Städte wie Münster, Freiburg oder Amsterdam zeigen das. Die haben zwar ihre eigenen Probleme. Aber ein Fahrradfriedhof hinter dem Hauptbahnhof scheint im Vergleich zum innerstädtischen Verkehrsinfarkt doch eher nebensächlich. Auch sozialer wäre das: Dienstwagenprivileg und Pendlerpauschale – davon profitiert kein Geringverdiener. Und wenn wir Parkplätze und Garagen in den Städten abschaffen, entsteht dort vielleicht sogar mehr Wohnraum – der noch dazu ziemlich lebenswert wäre.

Silke Hahne (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Silke Hahne, Jahrgang 1987, hat in Münster und Leipzig Kommunikationswissenschaft und Hörfunkjournalismus studiert, jeweils mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Finanzen. Sie war Freie Mitarbeiterin bei mehreren MDR-Hörfunkwellen, anschließend Volontariat beim Deutschlandradio. Sie arbeitet in der Deutschlandfunk-Redaktion "Wirtschaft und Gesellschaft".