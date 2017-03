Der Bundestag hat die rechtlichen Grundlagen für das automatisierte Fahren auf Deutschlands Straßen geschaffen.

Der Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Dobrindt muss noch den Bundesrat passieren. Er sieht vor, dass der Fahrer eines Autos mit Computersteuerung die Hände vom Lenkrad nehmen kann, aber jederzeit wieder eingreifen können muss. Für Nachweise in Zweifelsfällen muss das automatisierte Fahrzeug über einen Datenspeicher verfügen, ähnlich der Blackbox bei Flugzeugen.



Am Abend beschloss der Bundestag auch das Gesetz für mehr Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern von Familienministerin Schwesig. Es sieht vor, dass Mitarbeiter von Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten Informationen darüber verlangen können, wie viel ihre Kollegen verdienen.



Die Opposition kritisierte das Gesetz als unzureichend. Es werde nichts an der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern ändern.