Bei Leverkusen haben die Vorarbeiten zum Neubau der Rheinbrücke auf der A1 begonnen.

Die Flussüberquerung ist marode und mittlerweile einsturzgefährdet. Seit Jahren ist sie für den schweren Lastverkehr gesperrt. 20.000 LKW müssen täglich Umwege in Kauf nehmen - und den Rhein an anderer Stelle überqueren. NRW-Verkehrsminister Wüst betonte beim Ersten Spatenstich, dass sich das Rheinland als Deutschlands Logistikstandort Nummer Eins eine Brücke in diesem Zustand nicht länger leisten könne. Dennoch werde es noch etliche Jahre dauern, bis die marode Brücke ersetzt sei. Das liege auch daran, dass es Bürgerinitiativen gegen den Neubau gibt. Für die Bauarbeiten muss eine Giftmülldeponie geöffnet werden, was die Gegner des Brückenbaus verhindern wollen. Der Erste Spatenstich wurde von lautstarken Protesten begleitet, wie NRW-Korrespondentin Vivien Leue berichtet.



Die marode Rheinbrücke bei Leverkusen ist inzwischen zu einem Symbol für den Verfall der deutschen Infrastruktur geworden. Straßenbauexperten kritisieren die nordrhein-westfälische Politik und deren Planungsbehörden, die zu lange die Augen vor der schlechter werdenden Infrastruktur im Land verschlossen hätten. "Bildung statt Beton" sei über viele Jahre hinweg die Devise der Landespolitik gewesen, heißt es beim Verband für Verkehrswirtschaft und Logistik in NRW. Auch die Rheinbrücke auf der A40 bei Duisburg ist marode und muss neugebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.