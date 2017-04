In Deutschland kommt der Ausbau von Ladestationen für Elektroautos voran.

Die Bundesnetzagentur teilte mit, dass seit März letzten Jahres fast 2000 neue öffentliche Ladepunkte gemeldet wurden. Der Schwerpunkt liege in großen Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München - oder in Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Inzwischen gebe es auch immer mehr Angebote auf dem Land.



Seit einem Jahr müssen Betreiber öffentliche Ladesäulen für Elektroautos anmelden. Sie werden dann technisch überprüft - unter anderem darauf, ob sie die vorgeschriebenen Steckertypen anbieten. Die Bundesnetzagentur will heute eine Karte von allen öffentlichen Ladepunkten in Deutschland veröffentlichen.



Nach Angaben des Bundesverbands Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) belief sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos im vergangenen Jahr auf 7407. Die meisten Ladepunkte gebe es mit rund 1.600 in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg mit knapp 1.500 und Bayern mit 1.080. Bei den Städten liege Berlin mit 536 vor Stuttgart mit 375 und Hamburg mit 292. Die europäische Informationsplattform EAFO weist für 2016 inklusive privater Ladestationen z.B. bei Autofirmen 24.667 Ladepunkte für Elektroautos aus. 2015 waren es noch 5.571.



Die Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) aus Industrie, Politik und Wissenschaft schätzt, dass bis 2020 70.000 Ladepunkte und 7.100 Schnellladesäulen notwendig sein werden, um die von der Bundesregierung angestrebte Zahl von einer Million Elektroautos mit Strom zu versorgen. Von dieser Zielmake ist die Autoindustrie derzeit weit entfernt: In Deutschland sind laut Kraftfahrtbundesamt derzeit insgesamt rund 45,8 Millionen Autos zugelassen. Anfang 2017 waren darunter 165.405 Hybridautos, was einem Anteil von 0,36 Prozent entspricht. Der Anteil von reinen Elektroautos liegt nur bei 0,07 Prozent (34.000 Fahrzeuge).