Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, den Ausbau der Elektromobilität zu forcieren.

Ministerpräsident Laschet sagte in Düsseldorf, man werde dazu ein Gremium mit allen relevanten Akteuren einsetzen. Vertreter von Wissenschaft, Politik, Gewerkschaften, Autoherstellern und anderen Unternehmen würden künftig alle acht Wochen zusammenkommen. Statt ein Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren zu fordern, müsse der Einstieg in die E-Mobilität vorangetrieben werden, führte der CDU-Politiker mit Blick auf Forderungen der Grünen aus. Nach Prognosen der Wissenschaft könnten bis 2022 in Nordrhein-Westfalen 100.000 Elektro-Autos produziert werden. Er werde sich dafür einsetzen, dass seine Ambitionen auch in einem Koalitionsvertrag auf Bundesebene verankert würden, fügte Laschet hinzu. Seine schwarz-gelbe Landesregierung ist seit 100 Tagen im Amt.