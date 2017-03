Das von Deutschland forcierte Jahrhundertprojekt einer Bahnlinie vom Atlantik zum Pazifik in Südamerika wird konkreter.

Brasilien habe Interesse und den Willen zur Mitarbeit, teilte ein Vertreter des Außenministeriums nach einem Treffen in La Paz mit. In der bolivianischen Stadt fanden Beratungen mehrerer südamerikanischer Staaten unter Beteiligung Deutschlands statt. Firmen aus der Bundesrepublik sowie aus der Schweiz haben großes Interesse an einer Teilnahme an dem so genannten "Ozean-Zug"-Projekt. Dabei geht es um eine mehr als 3.700 Kilometer lange Strecke vom brasilianischen Hafen in Santos über Bolivien bis nach Ilo in Peru, um Güter schneller nach Europa und Asien zu bringen. Die Trasse soll sowohl durch die Tropen als auch über die Anden führen.