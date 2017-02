Verkehrstote Zahl weiter rückläufig

Verkehrsunfall in Mecklenburg-Vorpommern (picture alliance / dpa / Susan Ebel)

Auf deutschen Straßen sind 2016 so wenige Menschen ums Leben gekommen wie seit über 60 Jahren nicht mehr.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank die Zahl der Toten um 245 oder 7,1 Prozent auf 3214. Gemessen an der Einwohnerzahl war das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten, in den Stadtstaaten sowie in Nordrhein-Westfalen am niedrigsten.