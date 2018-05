Das Umweltbundesamt begrüßt die Pläne der EU-Kommission zur Vermeidung von Plastikmüll.

Der Vorschlag sei ungewöhnlich klar formuliert und tatsächlich dazu geeignet, die Verschmutzung der Meere durch Plastik zu mindern, sagte die zuständige Expertin des Umweltbundesamtes, Werner, im Deutschlandfunk. Wichtig sei, dass auch die Produzenten in die Verantwortung genommen werden sollten. Die Kunststoffindustrie habe das Problem angerichtet und müsse nun mit Designvorschlägen und neuen Materialen aus der Misere herausführen, forderte Werner. Weil europäische Unternehmen viele Kunststoff-Produkte exportierten, könnten die EU-Maßnahmen so auch in anderen Teilen der Welt helfen. Auch die bewusstseinsbildende Komponente sei nicht zu unterschätzen, betonte Werner. Es gehe darum, Einwegprodukte, die jahrhundertelang in der Umwelt verblieben, zu ächten.



Ein Schwachpunkt des EU-Maßnahmenpakets sei allerdings, dass es sich lediglich um einen Vorschlag handele. Bis alles mit den einzelnen Ländern abgestimmt, mit dem EU-Parlament verhandelt und in Gesetze gegossen sei, könnten noch Jahre vergehen, schränkte Werner ein.



Die EU-Kommission will solche Plastikprodukte verbieten, die einfach und kostengünstig auch aus anderen Materialien hergestellt werden können. Alle anderen Plastikprodukte sollen reduziert werden.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.