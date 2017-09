Vernetzte Autos Datenkrake oder smarter Begleiter?

In einigen Autos messen heute 80 Sensoren, was das Auto und seine Insassen so machen: Blinken, Radio hören, beschleunigen, bremsen - oder einnicken. Gleichzeitig wird jedes Auto bald über einen Internetzugang verfügen und auch mit anderen Autos in der Umgebung kommunizieren können. Was bringt die Vernetzung des Autos?

Am Mikrofon: Philip Banse