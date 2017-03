Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Spanien über die Zukunft der Europäischen Union.

Zu dem Treffen am Abend in Versailles hat der französische Präsident Hollande geladen. Ziel ist es, die bevorstehenden EU-Gipfel vorzubereiten. Am Donnerstag kommen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen. Ende März ist zudem ein Treffen in Rom anlässlich der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor 60 Jahren geplant.



Sowohl Merkel als auch Hollande hatten sich für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ausgesprochen. Dabei geht es um die Möglichkeit, dass einzelne EU-Staaten in bestimmten Bereichen enger zusammenarbeiten.