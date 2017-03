Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Hollande haben erneut für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten geworben.

Man müsse auch den Mut haben, dass einige Länder vorangehen, wenn nicht alle mitmachen wollten, sagte Merkel am Abend in Versailles bei einem Treffen mit Hollande sowie den Regierungschefs von Spanien und Italien, Rajoy und Gentiloni. Ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten sei notwendig, ansonsten werde man steckenbleiben. Hollande betonte, Europa müsse zwar geschlossen auftreten, Einheit bedeute aber nicht Einheitlichkeit. - Die vier Staats- und Regierungschefs wollen auch den EU-Gipfel am Donnerstag vorbereiten sowie das Treffen in Rom Ende des Monats anlässlich der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor 60 Jahren.