Die letzte Umfrage jagt der Union einen gehörigen Schrecken ein: zum ersten Mal seit gefühlt 15 Jahren liegt die SPD wieder vor CDU und CSU. Natürlich sind es noch acht Monate bis zur Bundestagswahl. Aber wenn Merkel und Seehofer den Lauf unterbinden wollen, den die SPD gerade hat, müssen sie mehr tun als das, was sie heute in München angeboten haben.

Begeisterung für Schulz als Ausdruck des Überdrusses

Ein Beispiel: Merkel antwortet auf die Frage, wie sie gegen Martin Schulz bestehen will, folgendermaßen - Zitat: "Wir schauen, dass wir möglichst stark sind, respektieren unsere Wettbewerber, werden aber auch das Unsrige natürlich sagen, was unsere Positionen sind und warum!" Das ist das Wahlkampf-Äquivalent von "Malen nach Zahlen". Asymmetrische Demobilisierung wird diesmal nicht reichen. Schon gar nicht in Verbindung mit heruntergezogenen Mundwinkeln und einer gelangweilten Stimme.

Und Seehofer? Antwortet auf die Frage, wie das Präsidium reagiert habe, als er Merkel zur gemeinsamen Kandidatin ausrief, Zitat: "Das Präsidium brachte seine Zustimmung unmissverständlich zum Ausdruck". Wie muss man sich das denn vorstellen? Haben alle Anwesenden dreimal auf den Tisch geklopft? Man wird den Eindruck nicht los, dass die guten Umfragewerte der SPD gar nicht so viel mit Martin Schulz zu tun haben, den die meisten Wähler sowieso noch nicht wirklich kennen. Sondern dass sie vielmehr ein Ausdruck des Überdrusses mit der Kanzlerin und ihrem Parteifeind, pardon, neuerdings Parteifreund Horst Seehofer sind.

Union braucht Wahlkampf-Fieber

Was die Union jetzt braucht, ist Wahlkampf-Fieber. Es gibt keine Obergrenze fürs "Gewinnenwollen". Und wenn CDU/CSU ihr Feuer an der Angst vor Rot-Rot-Grün entfachen – sei’s drum! Denn vor dieser Aussicht darf man sich weiß Gott fürchten. Ein Blick nach Berlin reicht, um Deutschland alles zu wünschen – nur keine Regierung aus Linken, Grünen und SPD – aus Martin Schulz, Katrin Göring-Eckardt und Sahra Wagenknecht. Eine solche Regierung wäre ein Tabubruch. In diesen weltpolitisch so unruhigen Zeiten sollte Deutschland ein Hort der Stabilität bleiben – und kein Experimentierfeld extremer Kräfte wie der Linken oder gar – noch radikaler – der AfD.



Angela Merkel hat lange gebraucht, bis sie sich zu einer erneuten Kandidatur durchringen konnte. Die CSU hat noch länger gebraucht, die Kanzlerin zu unterstützen. Jetzt braucht es eine Kandidatin, die zeigt, dass sie will. Die überzeugend erklärt, warum Deutschland mit ihr noch immer am besten fährt. Und einen CSU-Chef, der Disziplin wahrt und den möglichen Erfolg weder mit Eitelkeit noch mit Unbeherrschtheit gefährdet.

Zivilisiert Mehrheiten gewinnen

Der Bundesrepublik geht es so gut wie noch nie in ihrer siebzigjährigen Geschichte. Nur einfach Langeweile mit dem politischen Personal und dem Status Quo darf kein Grund sein, das aufs Spiel zu setzen. Dann besser ein Lagerwahlkampf statt einer Schnarch-Kampagne. Zeigen wir Donald Trump und Amerika, wie man in einer Demokratie aggressiv und dennoch zivilisiert um Mehrheiten kämpft.

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.