Der CSU-Politiker, der auch Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, mahnte zudem eine bessere Zusammenarbeit an. Es gebe bei den Rüstungsausgaben in Europa einen unerträglichen Wildwuchs. Mit Blick auf die US-Regierung riet Uhl zur Gelassenheit. Die neue Administration formiere sich jetzt. "Das amerikanische Volk hat mit Trump als US-Präsidenten einen Geschäftsmann und keinen Politiker gewählt", betonte Uhl. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den neuen US-Verteidigungsminister Mattis, der wisse, "was die Nato wert sei".

Verteidigungsministerin von der Leyen trifft heute ihren neuen US-Kollegen Mattis in Washington. Der frühere General Mattis hatte die Beziehungen der USA zur Nato als "unerschütterlich" bezeichnet. Präsident Trump hatte seinerseits wiederholt die Zusammenarbeit und Finanzierung der Allianz kritisiert.

Das vollständige Interview können Sie hier in Kürze nachlesen.