Die US-Botschafterin bei der NATO, Hutchison, hat Deutschland aufgefordert, eine Führungsrolle innerhalb des Bündnisses zu übernehmen.

Deutschland sei die größte Volkswirtschaft in Europa und könne einen größeren Beitrag leisten, sagte Hutchison dem Deutschlandfunk. Sie forderte die Bundesregierung auf, einen Plan vorzulegen, wie das vereinbarte Ziel erreicht werden könne, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen.



Hutchison betonte, das Zwei-Prozent-Ziel diene nur zur Abschreckung. In einem realen Konflikt würde man mehr brauchen. Die NATO müsse Stärke zeigen, damit die Allianz nicht in eine Situation ernsthafterer Spannungen mit Russland gerate.



Die US-Botschafterin bei der NATO würdigte den deutschen Einsatz in Afghanistan. Allerdings bildeten auch andere NATO-Partner afghanische Soldaten in dem Land aus, betonte sie.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.