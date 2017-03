Die FDP fordert eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Deutschland müsse sein Engagement in der Nato auch finanziell ausbauen, heißt es in einem Entwurf des Wahlprogramms der Partei, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitiert. FDP-Präsidiumsmitglied Lambsdorff sagte, man vertrete einen umfassenden Sicherheitsbegriff. Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär reichten daher nicht aus. Die Zahl müsse vielmehr bei drei Prozent liegen.



Die Nato-Staaten hatten 2014 vereinbart, dass mittelfristig ihre Verteidigungsausgaben jeweils zwei Prozent der Wirtschaftskraft erreichen sollten. Deutschland liegt bei 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Eine weitere Steigerung der Ausgaben ist umstritten.



In ihrem Wahlprogramm fordert die FDP außerdem einen Stopp der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei und eine enge Partnerschaft mit den USA. Das Programm soll morgen vorgestellt werden.