Verteidigungsausgaben Gabriel wirft von der Leyen Naivität vor

Leopard-Panzer der Bundeswehr (dpa/ picture alliance/ Bernd Wüstneck)

In der Diskussion um die Erhöhung der Militärausgaben hat Außenminister Gabriel Verteidigungsministerin von der Leyen Naivität vorgeworfen.

Wer jetzt eine Anhebung von 25 bis 35 Milliarden Euro pro Jahr fordere, habe eine ziemlich naive Vorstellung davon, was in diesem Land möglich sei, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Zudem müsse man aufpassen, dass man nicht ein sehr verengtes Bild von Sicherheitspolitik transportiere. Es müssten auch Ausgaben etwa zur Bekämpfung von Armut und damit auch von Ursachen für Flucht und Kriege berücksichtig werden. Gabriel warnte ferner vor deutschem Großmachtstreben. Er bezweifle, dass es die deutschen Nachbarn wirklich beruhige, wenn man jedes Jahr über 60 Milliarden in Rüstung stecke. Von der Leyen, CDU, forderte Gabriel auf, sich an bestehende Nato-Beschlüsse zu halten.



Die Nato hatte sich 2014 zum Ziel gesetzt, dass jedes Mitgliedsland bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr für Verteidigung ausgibt.