Verteidigungsministerin von der Leyen hat sich öffentliche Kritik der US-Regierung an den deutschen Wehrausgaben verbeten.

Die CDU-Politikerin sagte während eines Besuchs in Washington, man werde in die Bundeswehr investieren, sich dabei aber nicht von Tweets aus dem Weißen Haus treiben lassen. Wörtlich erklärte von der Leyen: "Kommentare vom Spielfeldrand" seien nicht hilfreich.



US-Präsident Trump fordert seit seinem Amtsantritt, dass die Nato-Partner ihre Verteidigungsausgaben auf jeweils zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung erhöhen. Der Anteil in Deutschland liegt derzeit bei rund 1,2 Prozent und soll bis 2025 auf 1,5 Prozent steigen.

