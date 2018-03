Das neue Logistik-Kommando der Nato soll in Ulm angesiedelt werden.

Wie das Bundesverteidigungsministerium bekanntgab, wird es voraussichtlich am Standort des sogenannten "Multinationalen Kommandos Operative Führung" in der baden-württembergischen Stadt eingerichtet. dadurch seien Synergieeffekte möglich. Eine offizielle Entscheidung soll beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister im Juni fallen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hatte im Februar angeboten, das Logistik-Kommando in Deutschland anzusiedeln. Es soll dabei helfen, Truppen rasch und ohne große Bürokratie zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.