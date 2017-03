Der stellvertretende CDU-Fraktionschef im Bundestag, Jung, erwartet von US-Außenminister Tillerson ein klares Bekenntnis zur Nato.

Zugleich erwarte er, dass Tillerson von Europa mehr Einsatz im Bündnis verlangen werde, sagte Jung im Deutschlandfunk. Dies sei richtig, erklärte der frühere Bundesverteidigungsminister. Dabei solle es aber nicht in jedem Fall um eine Erhöhung des Verteidungsetats gehen. Man müsse auch das sonstige Engagement der Nato-Partner in den Blick nehmen. Deutschland etwa leiste einen Beitrag mit den Einsätzen unter anderem in Afghanistan und auf dem afrikanischen Kontinent, betonte Jung.



Die Außenminister der Nato-Länder kommen am Vormittag in Brüssel erstmals mit ihrem neuen US-Kollegen zusammen.