In den USA hat sich die Zahl der Todesopfer durch Kolibakterien auf fünf erhöht.

Bisher war ein Todesfall aus dem Bundesstaat Kalifornien bekannt. Nun gab es nach Angaben der Gesundheitsbehörden zwei weitere Tote in Minnesota, einen in Arkansas und einen in New York. Zudem wurden 25 neue Infektionen gemeldet, deren Gesamtzahl damit auf fast 200 stieg.



Experten führen die Erkrankungen auf den Verzehr von Romana-Salat aus dem Bundesstaat Arizona zurück, der mit einem besonders gefährlichen Kolibakterien-Stamm verseucht ist. In den USA ist es die folgenschwerste Verunreinigung dieser Art seit 2006. Damals waren mehr als 200 Menschen erkrankt, nachdem sie verunreinigten Spinat verzehrt hatten.



Kolibakterien können zu blutigem Durchfall, schweren Magenkrämpfen und Erbrechen sowie in schweren Fällen zu Nierenversagen führen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.