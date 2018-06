Die Stadt Aachen muss zum 1. Januar 2019 ein Diesel-Fahrverbot vorbereiten. Ein solches werde dann in Kraft treten, wenn die Stickstoffdioxid-Grenzwerte bis dahin nicht durch andere Maßnahmen eingehalten werden können, entschied das örtliche Verwaltungsgericht.

Damit ist zum ersten Mal ein regionales Gericht dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig gefolgt. Demnach sind Fahrverbote grundsätzlich zulässig, wenn die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.



Der Vorsitzende Richter erklärte, die Stadt Aachen und das Land Nordrhein-Westfalen hätten zwar bereits ein Bündel von Maßnahmen geplant, um die Luftqualität zu verbessern, diese würden aber nicht schnell genug umgesetzt.



Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe, die mit Fahrverboten die Einhaltung von Stickstoffdioxid-Grenzwerten erreichen will.



In Hamburg haben die Behörden bereits erste Diesel-Fahrverbote durchgesetzt. Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebunds könnten noch bis zu 20 Städte in Deutschland dem Hamburger Beispiel folgen.



(Aktenzeichen: 6 K 2211/15)

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.