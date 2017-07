Die Luftverschmutzung in Stuttgart muss einem Gerichtsurteil zufolge notfalls mit Fahrverboten für Diesel-Autos verringert werden.

Dies sei das wirksamste Mittel, um die seit Jahren hohe Belastung mit gesundheitsgefährdenden Stickoxiden zu reduzieren, entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart. Der neue Luft-Reinhalteplan der Landesregierung Baden-Württemberg reiche dafür nicht aus. Er müsse schnellstmöglich überarbeitet werden. Das Land dürfe sich nicht darauf verlassen, dass die Autoindustrie handele.



Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Sie wollte ein komplettes Fahrverbot für Diesel-Autos in Stuttgart erreichen. Die Landesregierung hatte dagegen erklärt, sie halte eine Nachrüstung älterer Fahrzeuge für ausreichend. Das Verkehrsministerium teilte nun mit, die Entscheidung werde geprüft. Man wisse noch nicht, ob das Land in Berufung gehe.



Das Urteil könnte auch die Debatte um Fahrverbote bundesweit beeinflussen. In zahlreichen deutschen Städten wurden zu hohe Schadstoff-Belastungen gemessen.