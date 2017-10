Ein Afghane hat vor Gericht durchgesetzt, dass die Ablehnung seines Asylantrags in Deutschland aufgehoben wird.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erkannte ihn in einem Berufungsverfahren als Flüchtling an. Die Richter begründeten ihre Entscheidung in Mannheim damit, dass dem Mann bei einer Abschiebung in seine Heimat Verfolgung drohe. Er hatte als Soldat in der afghanischen Armee gedient. Regierungsfeindliche Kräfte zerstörten das Haus seiner Familie.



In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht argumentiert, die Familie könne nach Kabul umziehen; dort sei es sicher. Dieser Sicht folgte der Verwaltungsgerichtshof nicht.



Eine Revision ist nicht zugelassen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann aber Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.