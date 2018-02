Führende SPD-Politiker haben dem Parteivorsitzenden Schulz für den Verzicht auf einen Ministerposten Respekt gezollt.

SPD-Vize Dreyer sagte der Rhein-Zeitung, Schulz gehe diesen Schritt, um eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag nicht zu gefährden. Die Fraktionschefin im Bundestag, Nahles, erklärte, die Entscheidung zeuge von beachtlicher menschlicher Größe. Bundestagsvizepräsident Oppermann appellierte in der Neuen Osnabrücker Zeitung an die SPD, zerstörerische Personaldiskussionen sofort zu beenden.



Schulz war in den vergangenen Tagen kritisiert worden, weil er entgegen vorheriger Aussagen doch plante, in ein Kabinett unter Kanzlerin Merkel einzutreten. Am Nachmittag erklärte er seinen Verzicht auf den Posten des Außenministers.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.