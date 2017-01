Video-Botschaft Merkel mahnt schnellere Entscheidungen in der EU an

Bundeskanzlerin Angela Merkel wendet sich mit ihrem eigenen Podcast jeden Samstag an die Bürger. (picture alliance / dpa)

Die Europäische Union muss nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel mehr Bürgernähe zeigen und zügiger entscheiden.

Daher müsse die EU auch in ihren Entscheidungen schneller werden, mahnte Merkel in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. Manchmal verlören die Bürger die Geduld, weil man "ewig an einem und demselben Sachverhalt" verhandele. Bei Angelegenheiten, die sich auf europäischer Ebene besser lösen ließen als in den Einzelstaaten, müssten Prioritäten gesetzt werden. Die Kanzlerin verwies dabei auf Handelsverträge, den Klimaschutz, den Schutz der Außengrenze und die innere Sicherheit im Schengen-Raum.