Video-Podcast Merkel will mit Ägypten über Libyen sprechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 13.02.2017 in Berlin. (dpa/Gregor Fischer)

Bundeskanzlerin Merkel will ihre Nordafrika-Reise in der kommenden Woche zu Gesprächen über eine Eindämmung der Migration nach Europa nutzen.

Wie sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast mitteilte, soll es dabei in erster Linie um eine Stabilisierung des Krisenlandes Libyen gehen. Nur so könne den von dort aus operierenden Schleppern und Schleusern das Handwerk gelegt werden, sagte die CDU-Politikerin. Merkel reist am Donnerstag und Freitag nach Ägypten und Tunesien. Libyen ist als Mittelmeeranrainer ein wichtiger Transitstaat für Flüchtlinge mit dem Ziel Europa. Seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi vor sechseinhalb Jahren herrschen dort Chaos und Gewalt.