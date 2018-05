Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Kameraaufnahmen sogenannter Daschcams in Autos unter Umständen vor Gericht als Beweismittel zulässig sind.

Das Gericht in Karlsruhe erklärte, die Aufnahmen verstießen zwar gegen das Datenschutzrecht. Da aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu ihrer Person und zur Versicherung machen müssten, sei dies nachrangig.



Geklagt hatte ein Autofahrer aus Sachsen-Anhalt, der eine solche Minikamera in seinem Wagen installiert hatte. Anhand der Aufzeichungen wollte er belegen, dass er keine Schuld an einem Unfall in Magdeburg hatte. In der Vorinstanz waren die Aufnahmen unter Verweis auf den Datenschutz nicht zugelassen worden.

