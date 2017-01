Videoüberwachung CSU stellt Sicherheit vor Datenschutz

Bieten Überwachungskameras mehr Sicherheit? Die Diskussion geht weiter. (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Die Diskussion über eine Ausweitung der Videoüberwachung in Deutschland dauert an.

Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hasselfeldt, warnte davor, datenschutzrechtliche Bedenken wichtiger einzustufen als die innere Sicherheit. Dem Ziel der größtmöglichen Sicherheit der Bürger müsse alles untergeordnet werden, sagte sie in der "Passauer Neuen Presse". Datenschutz dürfe nicht zum Täterschutz führen. Der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Kubicki, erklärte hingegen, Videoüberwachung sei zwar an Bahnsteigen und möglicherweise auch in Zügen sinnvoll. Aber auf öffentlichen Plätzen brauche man sie nicht. Er betonte, sie trage nicht zur Abschreckung bei und sei aus datenschutzrechtlichen Gründen falsch.



Hintergrund der Debatte sind der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt und gewalttätige Übergriffe in U-Bahn-Stationen der Hauptstadt.