Der ADAC hat im vergangenen Jahr auf deutschen Autobahnen so viele Staus gezählt wie nie zuvor.

Wie der Automobilclub in München mitteilte, registrierte er ein Plus von gut vier Prozent auf 723.000 Staus. Die Gesamtlänge summierte sich auf 1,45 Millionen Kilometer. Das waren fünf Prozent mehr als 2016. Der ADAC begründet dies mit Baustellen und einer ständigen Zunahme des Verkehrs. Die meisten Staus gab es mit Abstand in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.