Der Jahresanfang ist in allen Kalendern willkürlich festgelegt – es gibt kein astronomisches Ereignis, das klar den Anfang einer neuen Runde der Erde um die Sonne anzeigt. In manchen Kulturen orientiert sich der Neujahrstag allerdings an bestimmten Himmelsereignissen.

Am 16. Februar beginnt das 35. Jahr des 79. Zyklus des chinesischen Kalenders. Das traditionelle chinesische Neujahr ist immer am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende.

Der Gregorianische Kalender beschreibt den Lauf der Erde um die Sonne besser als der Julianische (ESO)

Astronomen nutzen am liebsten einen "ewigen" Kalender

Der 21. März ist der erste Tag des iranischen Sonnenjahres 1397. Am Nachmittag des Vortages beginnt der Frühling. Der iranische Kalender orientiert sich allein am Sonnenlauf und braucht daher keine Schaltregeln.

Am 10. September beginnt das Jahr 5779 des jüdischen Kalenders. Zwei Tage später ist der erste Tag des islamischen Jahres 1440. Egal, wann die Jahre anfangen und wie sie nummeriert werden. Es gibt kein richtig oder falsch. Die Astronomen nutzen ohnehin am liebsten einen "ewigen" Kalender, einfach eine fortlaufende Tageszählung. Dieses Julianische Datum lautet heute 2458133.