Vier Monate nach dem Hurrikan "Maria" sind etwa ein Drittel der Puerto Ricaner nach wie vor nicht ans Stromnetz angeschlossen.

Als Grund nannte der Chef des staatlichen Stromversorgers vor allem einen Mangel an Personal und Material. Strommasten und Kabel erreichten die Insel nur langsam. Die amerikanische Regierung war nach der Naturkatastrophe mit mehr als 40 Todesopfern für ihr Krisenmanagement in dem US-Außengebiet scharf kritisiert worden. Ihr wurde vorgeworfen, in Puerto Rico weniger entschlossen zu helfen als bei Sturmschäden auf dem Festland.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.