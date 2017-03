Die deutschen Fußball-Frauen haben beim Vier-Nationen-Turnier in den USA auch im zweiten Spiel einen Sieg verpasst.

Das Team musste sich in Harrison im Bundesstaat New Jersey mit einem 0:0 gegen Frankreich begnügen. Das Auftaktspiel gegen die USA hatte die DFB-Auswahl 0:1 verloren. In ihrer letzten Partie treffen die deutschen Fußball-Frauen am Dienstag auf England.