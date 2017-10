Die direkte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin ist vier Tage nach dem Sturm "Xavier" seit heute früh wieder befahrbar.

In umgekehrter Richtung leitet die Deutsche Bahn weiter über Stendal und Uelzen um, wie ein Sprecher mitteilte. Die Fahrt dauert deswegen etwa eine Stunde länger. Bis der Bahnverkehr ohne Umleitungen wieder in beide Richtungen regulär verläuft, können noch mehrere Tage vergehen.



Der Sturm hatte am vergangenen Donnerstag in Nord- und Ostdeutschland rund 1.000 Kilometer der Bahninfrastruktur beschädigt.