Der Pole Kamil Stoch hat alle vier Springen der Vierschanzentournee gewonnen.

Nach Erfolgen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck siegte er am Abend auch in Bischofshofen. Vier Siege bei einer Tournee waren vor ihm nur Sven Hannawald 2001/2002 gelungen. Hinter Stoch belegte Andreas Wellinger aus Ruhpolding Platz zwei der Gesamtwertung. Top-Springer Richard Freitag war am Freitag in Innsbruck gestürzt und verletzungsbedingt ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.