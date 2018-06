Die Behörden in Vietnam haben den prominenten Bürgerrechtler Nguyen Van Dai vorzeitig aus der Haft entlassen.

Er darf nach Deutschland ausreisen und wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur noch heute in Frankfurt am Main erwartet. Der 49-jährige Anwalt war im April zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, weil er für schuldig befunden wurde, einen Umsturz in Vietnam geplant zu haben. Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt. Erst im letzten Jahr war Van Dai mit dem Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes ausgezeichnet worden, konnte die Ehrung aber nicht persönlich in Empfang nehmen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.