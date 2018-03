Im vietnamesischen Dorf My Lai ist an das Massaker durch amerikanische Truppen vor 50 Jahren erinnert worden.

An der Veranstaltung nahmen etwa tausend Menschen teil, darunter auch einige Überlebende sowie ehemalige US-Soldaten. In My Lai wurden am 16. März 1968 während des Vietnam-Krieges innerhalb weniger Stunden mehr als 500 Zivilisten von einer Einheit der US-Armee getötet - vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen.



Bekannt wurde das Massaker erst nach mehr als einem Jahr. Mit einer einzigen Ausnahme kamen alle Soldaten straffrei davon. Nur der damalige Kommandeur Calley musste dreieinhalb Jahre Hausarrest verbüßen. - Der Vietnam-Krieg endete 1975 mit dem Abzug der Amerikaner aus dem südostasiatischen Staat.

