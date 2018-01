In Hanoi hat der Prozess gegen einen mutmaßlich aus Berlin nach Vietnam entführten Geschäftsmann begonnen.

Dem früheren Vorstandschef eines staatlichen Erdölförderanlagen-Unternehmens wird Missmanagement und Unterschlagung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht dem 52-Jährigen die Todesstrafe.



Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Verfahren gegen Trinh Xuan Thanh müsse den rechtsstaatlichen Ansprüchen in Deutschland genügen. Die Bundesregierung habe die Entführung des früheren kommunistischen Spitzenfunktionärs von Anfang an als inakzeptablen Bruch des Völkerrechts verurteilt.



Die vietnamesische Regierung erklärte dazu, der Geschäftsmann sei freiwillig zurückgekehrt.

