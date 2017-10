Nach schweren Unwettern und Erdrutschen in Vietnam sind neuesten Angaben zufolge mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.

Knapp 40 Personen werden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde noch vermisst. Ein tropisches Tiefdruckgebiet war seit Anfang der Woche mit starkem Regen über den Norden und die Mitte des Landes hinweggezogen. Tausende Häuser sowie Straßen und Brücken wurden zerstört. In der Nähe der Hauptstadt Hanoi brach ein Damm, das Wasser überflutete mehrere Dörfer. In den kommenden Tagen wird in Vietnam ein weiterer Tropensturm erwartet.