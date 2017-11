In Vietnam ist die Zahl der Todesopfer durch den Taifun 'Damrey' auf mindestens 49 gestiegen.

19 Menschen werden nach Behördenangaben vermisst. In Vietnam sind mehrere Provinzen im Zentrum und im Süden des Landes zu weiten Teilen überschwemmt. 30.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen; etwa 116.000 Gebäude wurden überflutet oder zerstört. Die Stadt Danang, in der von Mittwoch an der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfindet, blieb weitgehend vom Taifun verschont.