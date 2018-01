In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi hat ein zweiter Prozess gegen den vermutlich aus Deutschland entführten Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh begonnen.

Dem 52-jährigen früheren kommunistischen Funktionär wird zur Last gelegt, als Leiter eines staatlichen Baukonzerns umgerechnet mehr als eine halbe Million Euro Schmiergeld angenommen zu haben. Ihm droht deshalb die Todesstrafe. Ein Urteil wird im Februar erwartet.



Thanh war in einem ersten Prozess am vergangenen Montag bereits wegen des Vorwurfs des Missmanagements und der Veruntreuung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass er im Juli 2017 aus Berlin entführt wurde. Die vietnamesische Führung behauptet, er sei freiwillig nach Hanoi zurückgekehrt. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Amnesty International hält die Anklagen gegen den Mann für politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.