Die Türkei hat die USA im Streit um die Visa-Vergaben zum Einlenken aufgefordert.

Der US-Geschäftsträger in Ankara wurde ins Außenministerium einbestellt, um ihm diese Forderung zu übermitteln. Präsident Erdogan bezeichnete die Entscheidung Washingtons als sehr bedauerlich. Die USA hatten angekündigt, dass ihre Botschaft in der Türkei vorläufig keine Visa mehr ausstellen werde. Hintergrund ist die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters der Vertretung, der unter Spionageverdacht steht.



Die Türkei regierte darauf, indem sie ihrerseits die Vergabe von Visa an US-Bürger aussetzte. Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu, dass ein weiterer türkischer Mitarbeiter des US-Konsulats in Istanbul von der Polizei zur Befragung vorgeladen worden sei. Dessen Ehefrau und Sohn seien wegen mutmaßlicher Verbindung zur Gülen-Bewegung festgenommen worden.