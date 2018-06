Die Visegrad-Staaten haben Protest gegen das für Sonntag geplante Sondertreffen mehrerer EU-Staaten zur Asylpolitik eingelegt. Der polnische Regierungschef Morawiecki nannte die Veranstaltung inakzeptabel. Er selbst und seine Kollegen aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei würden nicht daran teilnehmen.

EU-Kommissionspräsident Juncker hatte das Sondertreffen auf Bitten von Bundeskanzlerin Merkel einberufen. Sie wird von der CSU gedrängt, bereits registrierte Flüchtlinge künftig an den deutschen Grenzen abzuweisen.



Ungarns Ministerpräsident Orban erklärte, ihm seien die innenpolitischen Schwierigkeiten in manchen EU-Staaten bewusst. Das dürfe aber nicht zu Überhastungen in ganz Europa führen. Das angemessene Format für Diskussionen über die Flüchtlingspolitik sei das EU-Gipfeltreffen kommende Woche in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.