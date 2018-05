Die Bundesregierung kritisiert, dass Russland dem Doping-Experten Seppelt ein Einreisevisum verweigert.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Mayer, forderte die russischen Behörden auf, den Schritt rückgängig zu machen. Dies sei ein denkbar schlechter Vorbote für eine objektive und unabhängige Berichterstattung über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, sagte der CSU-Politiker dem ARD-Hauptstadtstudio. Seppelt selbst sprach von einem beispiellosen Vorgang, dessen Gründe ihm nicht mitgeteilt worden seien. Er sagte dem Deutschlandfunk, es gehe um die grundsätzliche Frage, was sich der Sportjournalismus bieten lasse. Hier seien der Welt-Fußballverband Fifa als Veranstalter der WM, aber auch der Deutschen Fußball-Bund gefragt.



Der Investigativ-Journalist steht nach übereinstimmenden Angaben auf der Liste der unerwünschten Personen in Russland. Seppelt hatte dazu beigetragen, das russische Doping-System aufzudecken.



