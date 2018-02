Der Iran strebt nach eigenen Angaben auch für den Fall eines Scheiterns des Atom-Abkommens mit dem Westen nicht den Besitz von Nuklearwaffen an.

Der stellvertretende iranische Außenminister Araghchi sagte einer Zeitung seines Landes, man werde in keinem Fall Atomwaffen bauen. Seine Regierung hoffe aber auf ein Fortbestehen des Wiener Vertrags, der eine große internationale Errungenschaft darstelle.



In dem Abkommen von 2015 hatte sich der Iran verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms deutlich zu beschränken. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt. US-Präsident Trump verlangt allerdings härtere Bedingungen für den Iran und droht mit einem Ausstieg aus dem Abkommen.

